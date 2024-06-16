موقوفون يحتجزون اثنين من موظفي مركز الاحتجاز كرهائن في مقاطعة روستوف (فيديو)

أفاد المكتب الرئيسي الإقليمي لدائرة السجون الفيدرالية بأن موقوفين في أحد مراكز الاحتجاز في مقاطعة روستوف احتجزوا 2 من موظفي المركز كرهائن وأن المفاوضات جارية لإطلاق سراحهم

وجاء في بيان، "قام متهمون في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في مقاطعة روستوف، باحتجاز اثنين من الموظفين كرهائن".

ولفت البيان إلى أن المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهائن حيث طوقت الشرطة مركز الاحتجاز.

وقال مصدر مطلع إن 6 موقوفين احتجزوا اثنين من موظفي مركز الاحتجاز كرهائن. ويطالب محتجزو الرهائن بمغادرة مركز الاحتجاز

وقالت وسائل إعلام إن السجناء أعلنوا انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وصرح مصدر بأن السجناء الذين احتجزوا رهائن في مركز الاحتجاز متهمون بتهم "الإرهاب".

ولفت إلى أنهم مسلحون بأسلحة بيضاء.

المصدر: إنترفاكس