"فايننشال تايمز": روسيا تتفوق على الولايات المتحدة كأكبر مورد للغاز إلى أوروبا

تجاوزت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في مايو الصادرات الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، بحسب ما ذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" نقلا عن شركة "إيسيس" الاستشارية.

وأشار المنشور إلى أن الولايات المتحدة تفوقت على روسيا كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا في سبتمبر 2022، ومنذ عام 2023، قدمت الولايات المتحدة 20% من مجموع واردات الغاز الأوروبية.

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ووفقا لـ "إيسيس" إمدادات الغاز الروسية عن طريق خط الأنابيب في البحر تجاوزت كميات الغاز الأمريكي في مايو الماضي، حيث بلغ حجم الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا 15% من واردات القارة، بينما استحوذ الغاز الأمريكي على 14% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم تحليل سوق الغاز في "إيسيس": "إنه لأمر مدهش أن نرى كيف أن حصة الغاز الروسي في السوق الأوروبية تتزايد بعد كل ما مررنا به، وبعد كل الجهود المبذولة للحد من واردات الغاز من روسيا وتقليل المخاطر في مسألة إمدادات الطاقة".

ويحاول الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي، لكن دولا أوروبية تواصل استلام الغاز الطبيعي الروسي عبر أنابيب تمر من الأراضي الأوكرانية، وفي نهاية العام الجاري سينتهي عقد ترانزيت (نقل) الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

ورغم المواجهة العسكرية في أوكرانيا، واصلت شركة "غازبروم" الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد المبرم مع شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، حيث قامت بتوريد حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى النمسا وسلوفاكيا.

ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه موسكو وأنقرة في الوقت الراهن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، بهدف تصديره إلى الدول الأوروبية.

المصدر: فايننشال تايمز