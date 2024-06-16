نائبة بايدن تغادر مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا قبل انتهاءه

غادرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يوم أمس 15 يونيو قبل انتهاءه، علما أن أعمال المؤتمر تتواصل اليوم الأحد.

وذكرت مصادر ان هاريس قبل أن تسافر من زيورخ إلى واشنطن، أجابت على سؤال أحد الصحفيين حول رأيها في الاجتماع الذي عقد بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. قائلة: "كان جيدا، جيدا جدا".

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ولن تحضر هاريس المؤتمر اليوم الأحد، وفقا لجدول عملها الذي تم توزيعه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يمثل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، الولايات المتحدة اليوم الأحد في المؤتمر، وقال للصحفيين إنه سيتم تنفيذ جزء كبير من العمل يوم الأحد على مستوى مساعدي رؤساء الدول.

ويعقد المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا على مدار اليومين 15 و16 يونيو بمشاركة أكثر من 90 دولة دون حضور روسيا. كما أن الصين ليست على قائمة المشاركين، وتشارك البرازيل بصفة مراقب فضلا عن أن كثيرا من الدول لم ترسل وفودا وممثلين.

وأعلن المشاركون فيه أن تحقيق السلام "سيتطلب مشاركة وحوار كافة الأطراف"، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت أوكرانيا تريد حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي للسلام"، لكن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 3 بنود فقط من البنود الـ 10 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل كييف أصلا، والتي كانت روسيا قد اعتبرتها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: تاس