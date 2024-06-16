سيناتور روسي: هدف مؤتمر سويسرا هو محاكمة روسيا وليس السلام

اعتبر عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف أن مؤتمر سويسرا لا يدور حول تحقيق السلام في أوكرانيا، بل هو محاكمة لروسيا.

وقال السيناتو لوكالة "تاس": "هذا ليس مؤتمرا لتحقيق السلام في أوكرانيا. بل هو لمحاكمة (توجيه اتهامات) روسيا، ولهذا الغرض تم عقده. من الواضح أنهم (المشاركون) يستخدمون هذا المؤتمر فقط للحفاظ على هيمنتهم.. إنهم يدركون أنهم يفقدون نفوذهم في العالم، وهذا يقلقهم أكثر بكثير من أوكرانيا نفسها".

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ولفت السيناتور إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 14 يونيو في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أوضح موقف روسيا.

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البنى التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

ويعقد المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا على مدار اليومين 15 و16 من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا. كما أن الصين ليست على قائمة المشاركين، وتشارك البرازيل بصفة مراقب فضلا عن أن كثير من الدول لم ترسل وفودا وممثلين.

وأعلن المشاركون فيه أن تحقيق السلام "سيتطلب مشاركة وحوار كافة الأطراف"، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت أوكرانيا تريد حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي للسلام"، لكن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 3 بنود فقط من البنود الـ 10 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل كييف أصلا، والتي كانت روسيا قد اعتبرتها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: تاس