الجيش الإسرائيلي: مقتل نقيب احتياط ورقيب أول احتياط من اللواء الثامن في معارك شمال غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن نقيب احتياط ورقيب أول احتياط من اللواء الثامن سقطا في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن النقيب (احتياط) إيتان كوبلوفيتش، 28 عاما، من القدس، والرقيب أول (احتياط) إيلون فايس، 49 عاما، من مستوطنة بساغوت، سقطا في معركة شمال قطاع غزة.

وتابع أن الاثنين كانا مقاتلين في (الكتيبة 129) من اللواء 8 ، وخلال المعركة أصيب مقاتلان آخران من الكتيبة بجروح خطيرة وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إطلاع عائلاتهم".

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت تفاصيل مقتل الجنود الإسرائيليين، حيث أكدت من بين التفاصيل التي سردتها أن المدرعة التي انفجرت من نوع "نمر" يوجد فيها الكثير من المواد المتفجرة وألغام يستخدمها جنود الهندسة في عملياتهم.

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 652 منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: "RT"