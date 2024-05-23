قديروف: حلمي هو أن أضع زيلينسكي في قبو منزلنا في الشيشان (فيديو)

صرح حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الخميس لمراسل قناة RT، عن حلمه بأن يحتجز فلاديمير زيلينسكي في قبو منزله في الشيشان.

وقال قديروف لمراسل RT ردا على سؤال بشأن المصير الذي قد ينتظر زيلينسكي: "حلمي هو أن أضع زيلينسكي في قبو منزلنا في الشيشان".

وفي معرض حديثه عن الإمدادات الجديدة من الأسلحة الغربية إلى كييف، أكد حاكم الشيشان: "بغض النظر عما يرسلونه، فسوف ننتصر في الحرب. وكلما طالت الحرب، قل عدد الشياطين".

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، أن الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يقرروا ما إذا كانت شرعية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا باقية أم لا.

وقال في تصريحات للصحافيين ردا على سؤال حول موقف روسيا من شرعية زيلينسكي كرئيس: "بالطبع، يجب على الأوكرانيين أنفسهم أن يقرروا عبر محكمة دستورية أو حسبما يقررون، ما إذا كان ستبقى هذه الشرعية أم لا. هذا هو موقفنا".

جدير بالذكر أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 أيار الجاري. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلادـ وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول إن الانتخابات الآن "في غير وقتها".

المصدر: RT