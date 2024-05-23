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كييف تواجه صعوبات في الحصول على منظومات "باتريوت" جديدة

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كييف تواجه صعوبات في الحصول على منظومات
AFP
أرشيف
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اعتبرت رئيسة بعثة أوكرانيا لدى حلف "الناتو" ناتاليا غاليبارينكو حصول كييف على أنظمة "باتريوت" جديدة مهمة صعبة بالنسبة للدبلوماسيين الأوكرانيين.

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وأضافت غاليبارينكوف في حديث لوكالة "أوكرينفورم": "نواصل  العمل على جميع المستويات، لكن يجب الاعتراف بصعوبة هذه المهمة".

وأشارت إلى أنه باستثناء الولايات المتحدة تمتلك بلدان حلف "الناتو" عددا محدودا من هذه الأنظمة وهي مضطرة لأخذ احتياجاتها الدفاعية الخاصة والمصالح السياسية وحتى الانتخابات المقبلة بعين الاعتبار.

وفي وقت سابق أعلن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى منظومتين من طراز "باتريوت" لمنع انتقال مدينة خاركوف إلى سيطرة روسيا.

من جهته أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا طلب منه تزويد كييف بـ7 أنظمة "باتريوت".

المصدر: نوفوستي

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