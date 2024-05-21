ألمانيا تدعو لتشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

اقترحت ألمانيا إنشاء تحالف من 12 دولة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

أفادت بذلك وزارة الدفاع الألمانية على صفحتها في موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "ستقدم بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وكندا المساعدة المالية، فيما ستقدم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ورومانيا وليتوانيا مساعدات مالية وصواريخ. وتعتزم لاتفيا كذلك الانضمام إلى المبادرة".

وتسمى المبادرة الألمانية، التي تم إطلاقها في أبريل، "عمل الدفاع الجوي الفوري لأوكرانيا IAAD، حيث دعت برلين لتشكيل تحالف لتزويد أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وإيريس-تس وسكاينيكس ومدافع جيبارد ذاتية الدفع المضادة للطائرات. بحسب المستشار الألماني أولاف شولتس. ويخطط الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بسبعة أنظمة باتريوت.

من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الغرب لا يملك من الأسلحة ما يمكن نقله إلى كييف من أجل قلب دفة الصراع بأوكرانيا ومسار الهزيمة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.

المصدر: RT