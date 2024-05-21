وزيرة الدفاع الإسبانية تعلن إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز عن إعداد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي من المقرر أن تصل بحلول نهاية يونيو.

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وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإسبانية: "أكدت الوزيرة أن من بين المعدات التي ستشملها الحزمة، دفعة ثانية من دبابات ليوبارد، وأن تسليمها سيتم في نهاية الشهر المقبل".

كما أعلنت عن إرسال أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة للمدفعية عيار 155 ملم ولأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، بالإضافة إلى أنظمة الحماية المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة والتتبع الإلكترونية الضوئية".

في أوائل شهر مايو الجاري، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية أن سلطات البلاد قد سلمت إلى أوكرانيا مجموعة من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في الجبهة، بل سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: وزارة الدفاع الإسبانية