زيلينسكي يهاجم حلفاءه الغربيين ويتهمهم بالتأخر الدائم في تقديم المساعدات

اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية بالبطء الشديد في تسليم المساعدات العسكرية لكييف، مشيرا إلى أنهم في كل مرة يتأخرون لمدة عام تقريبا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "كل القرارات التي يتم اتخاذها من قبلنا أولا ثم من قبل الجميع معا، تتأخر حوالي عام".

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واستشهد زيلينسكي بنظام الدفاع الجوي باتريوت كمثال على ذلك، قائلا إن توريد هذه الأنظمة من قبل الغرب يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام، ولكن قبل ذلك خطوتين إلى الخلف ".

كما دعا زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى استخدام "الطائرات من دول الناتو المجاورة بسرعة" مؤكدا أن قوات كييف ليس لديها ما يكفي من المعدات الجوية لمواجهة القوات المسلحة الروسية".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى هذه الدول من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: نوفوستي