الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك ويدمر اثنتين من قاذفات HIMARS خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة بيرديتشي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، والذي أضاف أن مجموعة قوات "الوسط" حسنت وضعها التكتيكي، كما صدت 10 هجمات مضادة مكبدة العدو خسائر بلغت نحو 380 جنديا، بينما وصل إجمالي الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي إلى نحو 930 عسكريا.

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وفي ما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة كما صدت 5 هجمات مضادة للعدو في لوغانسك ومقاطعة خاركوف، وتجاوزت خسائر الجيش الأوكراني هناك 150 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات لمرتزقة "الفيلق الأجنبي"، وكذلك ألوية للقوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك، حيث خسر العدو نحو 270 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة وبلغت خسائر العدو نحو 100 عسكري

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها تجمعات للقوات المعادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث خسر العدو نحو 30 جنديا

تدمير قاذفتين من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، وورشة لإنتاج الصواريخ والذخيرة، ومستودع للأسلحة الصاروخية والمدفعية للقوات الأوكرانية، وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 117 منطقة

إسقاط 25 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعتراض قنبلتين موجهتين من طراز Hammer فرنسية الصنع، إضافة إلى ثلاث قذائف من أنظمة HIMARS و"أوراغان".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية