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الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

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الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 970 عسكريا وإسقاط 29 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

  • عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكبدت العدو 30 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة وآليات للعدو.

  • حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 400 جندي ومدافع غربية ومركبات ومحطتي  Enklav و"نوتا" ورادار AN/TPQ-50.

  • حسنت قوات "المركز" من مواقعها وتم صد 9 هجمات وتكبيد العدو 410 جنود ودبابة ومدافع غربية ومركبات. 

  • عززت قوات "الشرق" مواقعها في جمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين ومدافع غربية ومحطة Bukovel-AD.

  • ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، وكبدته 20 عسكريا.

  • إسقاط 29 مسيرة أوكرانية.
  • تدمير راجمة "أورغان" و5 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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