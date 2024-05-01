الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 970 عسكريا وإسقاط 29 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكبدت العدو 30 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة وآليات للعدو.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 400 جندي ومدافع غربية ومركبات ومحطتي Enklav و"نوتا" ورادار AN/TPQ-50.

حسنت قوات "المركز" من مواقعها وتم صد 9 هجمات وتكبيد العدو 410 جنود ودبابة ومدافع غربية ومركبات.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في جمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين ومدافع غربية ومحطة Bukovel-AD.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، وكبدته 20 عسكريا.

إسقاط 29 مسيرة أوكرانية.

تدمير راجمة "أورغان" و5 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية