شويغو يحث على زيادة إنتاج المعدات العسكرية ويتفقد أسلحة جديدة مضادة للمسيرات

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ضرورة زيادة إنتاج الأسلحة التي يتسلمها الجيش للحفاظ على وتيرة تقدم القوات الروسية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وقال شويغو خلال اجتماع بمقر القوات المشتركة: "من الضروري للحفاظ على الوتيرة المطلوبة لتقدم القوات الروسية وتعزيز قدراتها القتالية زيادة إنتاج الأسلحة والمعدات ووسائل التدمير".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد أسلحة جديدة لمكافحة المسيرات.

وأضافت: "اطلع شويغو على نتائج تطوير الأسلحة لزيادة قدرات مكافحة المسيرات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي