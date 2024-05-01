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شويغو يحث على زيادة إنتاج المعدات العسكرية ويتفقد أسلحة جديدة مضادة للمسيرات

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شويغو يحث على زيادة إنتاج المعدات العسكرية ويتفقد أسلحة جديدة مضادة للمسيرات
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ضرورة زيادة إنتاج الأسلحة التي يتسلمها الجيش للحفاظ على وتيرة تقدم القوات الروسية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وقال شويغو خلال اجتماع بمقر القوات المشتركة: "من الضروري للحفاظ على الوتيرة المطلوبة لتقدم القوات الروسية وتعزيز قدراتها القتالية زيادة إنتاج الأسلحة والمعدات ووسائل التدمير".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد أسلحة جديدة لمكافحة المسيرات.

وأضافت: "اطلع شويغو على نتائج تطوير الأسلحة لزيادة قدرات مكافحة المسيرات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي

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