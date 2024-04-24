شويغو: هذا العام لدينا ثلاث عمليات إطلاق جديدة لصاروخ "أنغارا"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه من المقرر إجراء ثلاث عمليات إطلاق أخرى للصاروخ الحامل "إنغارا" في العام الحالي من مطار بليسيتسك الفضائي التابع للدفاع الروسية بشمال البلاد.

جاء هذا التصريح خلال قيام شويغو اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لبناء وتحديث مرافق البنية التحتية في مطار بليسيتسك.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها إن الوزير تفقد مجمع الإعداد لإطلاق الصواريخ "أنغارا"، إضافة إلى قاعات تجميع الصواريخ بنسخها الثقيلة والخفيفة.

وخلال الجولة أبلغ ألكسندر جولوفكو، نائب القائد العام لقوات الفضاء الروسية، شويغو بأن مجمعا جديدا لإعداد الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية ووحدات التسريع من طراز "بريز-إم" ورؤوس الصواريخ "أنغارا" قد تم إدخاله حيز الخدمة في مطار بليسيتسك الفضائي.

إقرأ المزيد

وقال شويغو خلال اجاناع في أعقاب جولته التفقدية: "لقد تم بالفعل تنفيذ ستة عمليات إطلاق لهذه الصواريخ (إنغارا) بنجاح. ومن المخطط هذا العام إجراء ثلاث عمليات إطلاق أخرى للصواريخ من هذه الفئة. ومع الانتهاء من تحديث مجمع الإطلاق الثاني للصواريخ الحاملة سويوز، فإن قدرات المطار على دعم عمليات إطلاق المركبات الفضائية ستتضاعف".

وأشار شويغو إلى أنه يجري العمل على تحديث النظام الصاروخي الفضائي "روكوت" من الفئة الخفيفة، ومن المقرر أن يبدأ اختباره في ديسمبر المقبل.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية