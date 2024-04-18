أنواع صواريخ "أنغارا" الروسية التي ستطلق من مطار "فوستوتشني" في المستقبل

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف أن صاروخ "أنغارا آ 5 إم" الثقيل المطور سيطلق عام 2027.

وسيحمل الصاروخ إلى مدار الأرض المركبة الفضائية المأهولة الواعدة من جيل جديد. وستقوم تلك المركبة برحلة فضائية غير مأهولة. وبحسب بوريسوف، فإن اختبارات "أنغارا" الثقيل ستنتهي وستبدأ اختبارات المركبة المأهولة الجديدة.

وأضاف أن صاروخ "أنغارا" الثقيل المطور سيزوّد بمحرك جديد من طراز "إر دي – 191 إم"، وهو أقوى من المحرك الذي يستخدمه الصاروخ الآن بنسبة 10%، وأن الصاروخ المطوّر سيزوّد بأجهزة الملاحة الجديدة، وسيكون تصميمه أخف وزنا مما هو عليه الآن، الأمر الذي سيسمح بزيادة الحمولة المفيدة التي يحملها إلى مدار الأرض حتى 27 طنا (25 طنا لدى النسخة الأولية حاليا).

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وأعاد بوريسوف إلى الأذهان أن إطلاق المركبة المأهولة من جيل جديد مع أفراد الطاقم على متنها بواسطة صاروخ "أنغارا آ5 إم" المطور من مطار "فوستوتشني" الفضائي يخطط له في 11 أبريل عام 2028. ويخطط لاحقا للاستمرار في تطوير الصاروخ الثقيل وتزويده بالمرحلتين الأولى والثانية المتعددة الاستخدام، ويتوقع أن تستخدم هاتان المرحلتان لاحقا 100 مرة، أما المرحلة الثالثة فيفترض أن تعمل بوقود الهيدروجين.

وسيستخدم صاروخ "أنغارا – آ 5 في" الثقيل المطوّر لإطلاق تليسكوب "سبيكتر – أوف" الروسي الفضائي إلى مدار الأرض الثابت (إلى ارتفاع 32000 كيلومتر)، فضلا عن إطلاق بعض الوحدات لمحطة الفضاء الروسية المستقبلية.

وسيحل صاروخ "أنغارا" الثقيل محل صاروخ "بروتون" الثقيل السوفيتي الصنع الذي يستخدم منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.

المصدر: تاس