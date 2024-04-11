"روس كوسموس" تطلق أول صاروخ Angara ثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي (فيديو)

بعد تأجيلها مرتين.. أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن نجاح عملية إطلاق أول صاروخ Angara-A5 ثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يوم الخميس 11 أبريل الجاري، وفي تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، أطلق صاروخ Angara-A5 من المنصة الموجودة في الموقع 1A في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، ومن المفترض وأن تنفصل وحدة التسريع الجديدة "أوريون" عنه بعد حوالي 12.5 دقيقة من الإطلاق".

وكان من المفترض أن يطلق الصاروخ من مطار فوستوتشني يوم الثلاثاء الماضي، لكن عملية الإطلاق أوقفت قبل تنفيذها بدقيقتين تقريبا بسبب عطل في نظام الضغط لخزان المؤكسد بالوحدة المركزية للصاروخ، وتقرر تأجيل عملية الإطلاق لليوم التالي، ويوم الأربعاء وقبل ثوان من الإطلاق تقرر إيقاف العملية أيضا، وأجّلت لمدة 24 ساعة أيضا.

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وأشارت "روس كوسموس" في وقت سابق إلى أنه ومع إطلاق الصاروخ المذكور ستكون قد بدأت عمليات اختبارات الإطلاق لمجمع "آمور" الجديد الموجود في المطار، والذي بدأت عمليات بنائه عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية، وأطلقت عددا منها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، أما من مطار فوستوتشني الفضائي فقد أطلق منذ عام 2016 وحتى الآن 16 صاروخا من نوع ​​Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1 b..

المصدر: وكالات روسية