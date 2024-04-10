روس كوسموس تؤجل للمرة الثانية إطلاق أول صاروخ من نوع Angara-A5 من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي

أجلت "روس كوسموس" للمرة الثانية خلال يومين عملية إطلاق أول صاروخ من نوع Angara-A5 من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"الأربعاء 10 أبريل الجاري، كان من المفترض أن يطلق صاروخ Angara-A5 من المنصة الموجودة ي الموقع 1A في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، لكن العملية أوقفت قبل تنفيذها بثوان.

ومن جهته أشار رئيس الوكالة، يوري بوريسوف إلى أن "روس كوسموس" ستجري محاولة إطلاق أخرى للصاروخ، يوم الخميس 11 أبريل الجاري.

وكان من المفترض أن يطلق الصاروخ من مطار فوستوتشني أمس الثلاثاء، لكن عملية الإطلاق أوقفت قبل تنفيذها بدقيقتين تقريبا، وأشار رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف إلى العملية أوقفت بسبب عطل في نظام الضغط لخزان المؤكسد بالوحدة المركزية للصاروخ، وتقرر تأجيل عملية الإطلاق لمدة 24 ساعة، واليوم الأربعاء وقبل ثوان من الإطلاق تقرر إيقاف العملية أيضا.

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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية، وأطلقت عددا منها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، أما من مطار فوستوتشني الفضائي فقد أطلق منذ عام 2016 وحتى الآن 16 صاروخا من نوع ​​Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1 b.

المصدر: وكالات روسية