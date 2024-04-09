تأجيل إطلاق أول صاروخ Angara ثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن تأجيل إطلاق أول صاروخ من طراز Angara-A5 من مطار فوستوشني الفضائي.

وحول الموضوع قال رئيس الوكالة، يوري بوريسوف:"تقرر تأجيل إطلاق أول صاروخ Angara-A5 من مطار فوستوتشني الفضائي ليوم واحد".

وأضاف:"قبل دقيقتين من بدء الإطلاق تم إيقاف العملية بسبب عطل في نظام الضغط لخزان المؤكسد بالوحدة المركزية للصاروخ، نحن نعمل على معاينة سبب المشكلة.. لقد تم تحديد موعد احتياطي للإطلاق غدا الأربعاء".

وكان من المفترض أن يطلق الصاروخ من المنصة الموجودة في الموقع 1A في المطار اليوم الثلاثاء، تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، وأن تنفصل وحدة التسريع الجديدة "أوريون" عنه بعد حوالي 12.5 دقيقة من الإطلاق، لكن عملية الإطلاق أوقفت قبل لحظات من تنفيذها.

وذكرت"روس كوسموس" في وقت سابق أنه ومع عملية إطلاق الصاروخ ستبدأ الاختبارات العملية لمجمع "آمور" الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة، كما تعد العملية اختبارا لوحدة التسريع الجديدة "أوريون" التي كانت جزءا من الصاروخ.

كانت روسيا قد بدأت بعمليات بناء مجمع "آمور" في مطار فوستوتشني عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.

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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية، وأطلقت عددا منها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، أما من مطار فوستوتشني الفضائي فقد أطلق منذ عام 2016 وحتى الآن 16 صاروخا من نوع ​​Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1 b.

المصدر: وكالات روسية