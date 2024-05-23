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اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي بتهمة الرشوة

أخبار روسيا

اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي بتهمة الرشوة
Sputnik
رئيس دائرة الاتصالات الرئيسية التابعة للجيش الروسي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين
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اعتقل القضاء العسكري رئيس إدارة الاتصالات في الجيش الروسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر قضائي أن "المحكمة وافقت على طلب النيابة العسكرية وحكمت باعتقال المتهم لمدة شهرين حتى الـ21 من يوليو القادم".

وسيواجه شامارين عقوبة السجن 15 عاما إن ثبتت إدانته.

وهذا هو الاعتقال الثالث لكبار الضباط في وزارة الدفاع الروسية في الآونة الأخيرة. وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في نهاية أبريل الماضي اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة. وفي منتصف مايو الجاري أعلنت اللجنة اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة يوري كوزنيتسوف بتهمة الرشوة من جهات تجارية.

المصدر: نوفوستي

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