لجنة التحقيق الروسية تعلن اعتقال ضابط بهيئة الأركان بتهمة الرشوة

أعلنت سفيتلانا بيترينكو متحدثة لجنة التحقيق الروسية اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة الروسية يوري كوزنيتسوف بتهمة تلقى الرشوة من جهات تجارية.

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وقالت: "كشف التحقيق تلقى كوزنيتسوف بين عامي 2021 و2023 خلال رئاسته الإدارة الثامنة بهيئة الأركان العامة الروسية الرشوة من جهات تجارية مقابل تمرير أعمال معينة لصالحها".

وأضافت أنه تمت في محال إقامته مصادرة 100 مليون روبل (أكثر من مليون دولار) وكميات من المجوهرات والتحف الثمينة.

المصدر: نوفوستي