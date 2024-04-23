اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة.

وقالت اللجنة في بيان على "تلغرام": "تم اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي (تقاضي رشوة)".

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وذكرت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو أن اللجنة تقوم بإجراءات التحقيقات اللازمة.

وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "إنترفاكس" أن التحقيق سيحال إلى المحكمة في المستقبل القريب مع طلب للقبض على إيفانوف.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما حدث. كما تم إخطار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالأمر مسبقا.

المصدر: وكالات