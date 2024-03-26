لا حصانة لأحد.. الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة إجرامية تضم مسؤولين كبار (فيديو)

تواصل السلطات الروسية العمل على اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين، وقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي اليوم الثلاثاء القبض على مجموعة إجرامية من مسؤولين فاسدين ورجال أعمال.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن المجموعة الإجرامية ضمت مسؤولين فاسدين من كبار مسؤولي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، ورجال أعمال من إقليم ستافروبول، الواقع في جنوب روسيا.

وتتهم السلطات الروسية المعتقلين بارتكاب جرائم اقتصادية وإساءة استخدام الصلاحيات والسرقة والإبتزاز، حيث حاولت المجموعة الاستيلاء على إحدى الشركات بشكل غير قانوني من خلال إلغاء ترخيص لاستخراج موارد طبيعية، وسرقة إمدادات للغاز الطبيعي على نطاق واسع.

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وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي سلسلة من عمليات التفتيش في موسكو وإقليم ستافروبول في منازل المعتقلين، ويظهر من فيديو لعمليات التفتيش العثور على أموال بعملات مختلفة، وسيارات فارهة من بينها بنتلي ومرسيدس، وأسلحة نارية وذخيرة.

المصدر: تاس + نوفوستي