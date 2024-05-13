لجنة روسية تحقق مع مسؤول

أفادت مصادر أمنية لوكالة "تاس" الروسية، يوم الاثنين، بأنه تم توقيف رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع الروسية، الفريق يوري كوزنيتسوف.

وأوضحت المصادر أن المسؤول يشتبه بارتكابه جريمة، وأن القضية تحقق فيها الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية في لجنة التحقيقات الروسية.

وأضافت أن عمليات التفتيش قد جرت في مكتب كوزنيتسوف ومنزله، وأن المحقق قد طلب من المحكمة احتجاز كوزنيتسوف على ذمة التحقيق.

إقرأ المزيد

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التحقيقات أو الجريمة التي يشتبه في ارتكاب المسؤول إياها.

ويشار إلى أن يوري كوزنيتسوف كان يترأس الإدارة المختصة بحماية أسرار الدولة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية خلال الفترة بين 2010 و2023. وتولى منصبه الأخير في مايو 2023.

المصدر: تاس