"من الرصد إلى التفجير".."القسام" تعرض مشاهد استهدافها لقوة إسرائيلية خاصة في كمين محكم (فيديو)

عرضت كنائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية خاصة "بعد استدراجها لكمين أعد سلفا وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمالي غزة".

ونشر الإعلام العسكري في القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف قوة صهيونية خاصة بعد استدراجها لكمين محكم بعبوة رعدية واستهداف قوات النجدة خلال محاولتها إنقاذهم شمال بيت حانون"، مضيفا أنه بعد ذلك بساعات، "استكمل المجاهدون مهمتم في ذات المكان بقنص الجنود الصهاينة الثلاثة الذين عرضت مشاهد قنصهم أمس خلال العملية".

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وأوضحت "القسام" تفاصيل عمليتها بالقول: "نفذ مجاهدو القسام عملية مركبة، حيث نصبوا كمينا محكما ضد قوة صهيونية خاصة توغلت شمال بيت حانون، فجر المجاهدون عبوة رعدية في قوة راجلة، وعبوة شواظ في قوة إنقاذ، وبعد 6 ساعات من الحدث تقدمت قوات إضافية لسحب القتلى والجرحى، فقام المجاهدون بقنص ثلاثة جنود بينهم ضابط كبير وإصابتهم إصابة مباشرة".

هذا وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن آخر حصيلة محدثة لعدد قتلاه وجرحاه في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وذكر عبر موقعه الإلكتروني، أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 634 ضابطا وجنديا، فيما قتل 282 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر، مضيفا أنه أصيب 3568 ضابطا وجنديا بينهم 1776 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: RT