"كتائب القسام" تبث مشاهد لقنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال شرق قطاع غزة (فيديو)

بث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الأربعاء مشاهد وثقت لحظة قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قنص جنديين إسرائيليين برصاصة واحدة.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 3 جنود بينهم ضابط احتياط وضابطان في "لواء كفير" (وحدة "نيتساح يهودا" المتدينة) وجندي آخر في معارك شمال قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن الجنود القتلى هم الرائد (احتياط) جدعون شاي ديروي 33 عاما من تل أبيب، مقاتل في "وحدة يالام" فيلق الهندسة القتالية، والنقيب يسرائيل يودكين 22 سنة من كفر حباد، ضابط في "الكتيبة 97" (لواء كفير)، والرقيب إلياهو (إيلي) حاييم أمسالم 21 عاما من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 97" (لواء كفير).

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة من بينهم ضابط من "الفرقة 97".

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي احتياط في الكتيبة "9263" بـ"اللواء 226" بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم على الحدود الشمالية.

المصدر: RT