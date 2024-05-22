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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من أفراده بينهم ضابطان من "لواء كفير" بمعارك في شمال قطاع غزة (صور)

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من أفراده بينهم ضابطان من
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أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 3 جنود من بينهم ضابط احتياط وضابطين في "لواء كفير" (وحدة "نيتساح يهودا" المتدينة) وجندي آخر في معارك شمال قطاع غزة.

كما أعلن أيضا عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة من بينهم ضابط من "الفرقة 97".

وذكر الجيش في بيان أن الجنود القتلى هم الرائد (احتياط) جدعون شاي ديروي 33 عاما من تل أبيب، مقاتل في "وحدة يالام" فيلق الهندسة القتالية، والنقيب يسرائيل يودكين 22 سنة من كفر حباد، ضابط في "الكتيبة 97" (لواء كفير)، والرقيب إلياهو (إيلي) حاييم أمسالم 21 عاما من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 97" (لواء كفير).

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من أفراده بينهم ضابطان من
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من أفراده بينهم ضابطان من

يتبع..

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