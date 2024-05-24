تحرك في مصر بسبب فيديو "هوت شورت" يغضب المصريين

أعلنت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر نهاد أبو القمصان أنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد فدوى مواهب على خلفية تصريحاتها المتعصبة.

وقالت أبو القمصان فى فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "دي واحدة منتحلة صفة مدرسة أو داعية، وعلي حسب معلوماتي هي مخرجة كليبات سابقة، وتتهم الآباء والأمهات بالانحرافات الجنسية ومرض غرام الأطفال الذي قد يعرض الفتيات فى سن المراهقة إلى التحرش من الأم والأب".

وكانت فدوى مواهب قد أثارت الجدل بعدد من مواقفها وتصريحاتها آخرها تحريم ارتداء الفتاة للهوت شورت أمام والدتها، والحديث عن أن ظهور الفتاة أمام والدتها بهذا الشكل عورة تحاسب عليها أمام الله.

وأثارت مواهب الجدل بسبب عدد من الفيديوهات منها الحديث عن الشياطين، حيث قالت إن الشياطين تدخل البيوت عند غروب الشمس ونصحت الأطفال بطرق غريبة لتجنبها قائلة: "الشياطين عند غروب الشمس بتجري في الشوارع وممكن تخش أي بيت".

وكشفت عن حديث الأطفال معها بشأن ألعاب الكمبيوتر والهاتف ونشرت فيديو عبر حسابها على فيس بوك، تحت عنوان اولاد كتير بلغوني بألعاب أون لاين ولعب بيلعبوها مع الجن..وكتير أتأذي بكوابيس أثناء النوم من الخوف، الله يابرك فيكم راجعوا تليفونات أولادكم واتكلموا معاهم في كل حاجة.

المصدر: RT