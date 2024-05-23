نتنياهو: لدينا خطط مفصلة ومهمة ومفاجئة لـ "حزب الله" وسنستعيد الأمن في الشمال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش، أن إسرائيل تمتلك "خططا مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة" للتعامل مع تنظيم "حزب الله" اللبناني.

وقال نتنياهو: "لن أشارك العدو هذه الخطط"، مضيفا أن الخطط لها هدفان - استعادة الأمن في الشمال والسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم، وأشار بعد الزيارة التي حضرها أيضا قائد القيادة الشمالية والفرق 91 و36 و146 إلى أن "نحن مصممون على تحقيق الأمرين معا".

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤخرا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس عن توجيه ضربة انتقامية ردا على اغتيال المقاتل في صفوفه محمد علي ناصر فران وإصابة طلاب أطفال اليوم الخميس بقصف إسرائيلي، عبر إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين.

وأفادت مراسلتنا اليوم بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 3 طلاب كانوا داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه اغتال محمد علي ناصر فران، المسؤول عن صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله".

المصدر: RT