"حزب الله" يرد على اغتيال المقاتل فران وإصابة طلاب لبنانيين اليوم الخميس بقصف إسرائيلي

رد "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس على اغتيال المقاتل في صفوفه محمد علي ناصر فران وإصابة طلاب أطفال اليوم الخميس بقصف إسرائيلي، عبر إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة".

- "ردا على ‏الاغتيال الذي قام به العدو الصهيوني في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم،‎ ‎قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الخميس مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق".‏

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وكان "حزب الله" قد نعى المقاتل فران في بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأفادت مراسلتنا اليوم بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 3 طلاب كانوا داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه اغتال محمد علي ناصر فران، المسؤول عن صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله".

المصدر: RT