لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 طلاب باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق النبطية (فيديو + صور)

استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الخميس سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 3 طلاب كان داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

وتسببت الغارة باحتراق السيارة وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإخماد الحريق.

غارة من مسيرة استهداف سيارة على طريق كفردجال شوكين



والمعلومات نجاة السائق ويوجد جرحى pic.twitter.com/DbNUVAMx4k — C A S P E R (910) (@eiderkamp) May 23, 2024

🔖تضرر فان مدرسي بجانب الغـ ـارة في كفردجال واصابة بعض التلاميذ بجروح. pic.twitter.com/PIkveHxAkz — 🛡الإعــــلام الميــدانـي🛡 (@leader_Leb) May 23, 2024

وفي وقت لاحق نعى "حزب الله في بيان: "الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT