مراسلتنا: مقتل اثنين بغارة إسرائيلية على العديسة وحزب الله ينعى عنصرين

أفادت مراسلتنا، الأربعاء، بمقتل شخصين اثنين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا مساء الثلاثاء، في بلدة العديسة بالقطاع الشرقي جنوب لبنان، فيما نعى حزب الله عنصرين في صفوفه.

إقرأ المزيد

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أن طائراته المقاتلة قصفت أهدافا تابعة لحزب الله في أربع مناطق مختلفة في جنوب لبنان، بما في ذلك ما وصفتها بالـ "خلية إرهابية لحزب الله في منطقة العديسة"، ومنصة إطلاق يستخدمها حزب الله في منطقة حلتا، ومنشآت عسكرية لحزب الله في منطقة العديسة، كذلك قصفت أهدافا في مناطق يارون ومارون الراس وعيتا الشعب.

إلى ذلك، أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، مقتل عنصرين من كوادره هما محمد علي بوطعام، وعلي حسن سلطان.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن أمس إغلاق منطقة جبل الجرمق في صفد شمالا، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة حتى يوم الاثنين القادم.

هذا ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله، والجيش الإسرائيلي على طول الجبهة، مع ملاحظة زيادة عمق القصف للإسرائيلي لمناطق على الحدود السورية اللبنانية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء الثلاثاء استهداف 4 مواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية مع لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: RT