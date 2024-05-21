"حزب الله" يستهدف 4 مواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الثلاثاء استهداف 4 مواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية مع لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيان: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0‌‎4‌‏:04 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

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وأضاف "حزب الله" في بيان: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، ‏موقع المرج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وتابع "حزب الله" في بيان آخر: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما ذكر "حزب الله" في بيان أيضا أنه "استهدف عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية".

هذا وعرض الإعلام الحربي في حزب الله مساء يوم أمس مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة "الفرقة 91" في ثكنة بيرانيت، كما استهدف عددا من المواقع الإسرائيلية المهمة وأصابها إصابات دقيقة ومباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية التي نفذها يوم أمس في منطقة صور، جنوب لبنان، أدت إلى مقتل قائد الوحدة الصاروخية في "حزب الله".

المصدر: RT