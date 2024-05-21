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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائد الوحدة الصاروخية لـ"حزب الله" (فيديو + صورة)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائد الوحدة الصاروخية لـ
Gettyimages.ru
أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، صورة تعبيرية.
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه نفذ غارة جوية يوم أمس في منطقة صور، جنوب لبنان، أدت إلى مقتل قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في "حزب الله".

وقال إن "قاسم سقلاوي كان مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية حيث عمل على تنفيذ وتخطيط عمليات إطلاق قذائف صاروخية وأخرى مضادة للدروع نحو إسرائيل من منطقة الشاطئ في لبنان".

وأضاف: "كما أغارت طائرات حربية على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة رامية".

وكان "حزب الله" نعى سقلاوي في بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك" مواليد عام 1987 من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT

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