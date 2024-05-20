مراسل RT: الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان (صورة + فيديو)

أفاد مراسل RT في لبنان مساء يوم الاثنين بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف دراجة نارية على طريق بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سائق الدراجة لقي مصرعه بالإضافة إلى إصابة شخص آخر.

من جهتها أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قرى قضاء صور وبلداته.

وفي وقت سابق، أعلن الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

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وقال الإعلام الحربي في بيانات منفصلة "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ‏‌‌‌استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الاثنين موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وأضاف أن عناصر "المقاومة الإسلامية" استهدفوا عند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الاثنين ‏موقع المطلة.

كما استهدفوا أيضا بعد ظهر الاثنين 20 مايو موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع الفائت أن العملية ضد حزب الله باتت وشيكة وهي مسألة وقت.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية