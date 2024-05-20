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حزب الله: استهدفنا مواقع جل العلام والمطلة والمرج بالأسلحة المناسبة

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حزب الله: استهدفنا مواقع جل العلام والمطلة والمرج بالأسلحة المناسبة
RT
حزب الله: استهدفنا مواقع جل العلام والمطلة والمرج بالأسلحة المناسبة (صورة من الأرشيف)
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أعلن الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

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وقال الإعلام الحربي في 3 بيانات منفصلة "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ‏‌‌‌استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الاثنين موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وأضاف أن عناصر "المقاومة الإسلامية" استهدفوا عند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الاثنين ‏موقع المطلة.

كما استهدفوا أيضا بعد ظهر الاثنين 20 مايو موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع الفائت أن العملية ضد حزب الله باتت وشيكة وهي مسألة وقت.

المصدر: RT

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