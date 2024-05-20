مراسل RT: ارتفاع عدد القتلى في صفوف حزب الله اللبناني خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال مراسل RT يوم الاثنين إن عدد القتلى في صفوف حزب الله اللبناني ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المراسل أن عدد الذين قتلوا في صفوف حزب الله خلال 24 ساعة الماضية في الاشتباكات على الحدود جنوب لبنان، ارتفع حتى الآن إلى 5.

وفي آخر بيان أصدره، نعى الحزب ميلاد عدنان الحجيري (هادي) مواليد عام 1993 من مدينة بعلبك في البقاع.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أن طائرات مقاتلة قصفت خلية تابعة لحزب الله في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان.

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وقال إن قوات المدفعية التابعة "للفرقة 91" رصدت الخلية في موقع استخدم في الأيام الأخيرة لإطلاق صواريخ على إسرائيل.

كما أعلن أيضا أن مقاتلاته قصفت مستودع أسلحة حزب الله في الناقورة، مؤكدا أن انفجارات ثانوية وقعت عقب الغارة مما يشير إلى تخزين ذخائر هناك.

وفي السياق ذكر موقع "واينت" العبري أن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية التابعة للقوات الإسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع الفائت أن العملية ضد حزب الله باتت وشيكة وهي مسألة وقت.

المصدر: RT