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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجموعة ومستودع أسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجموعة ومستودع أسلحة لـ
صحيفة "الأخبار"
آثار الغارة التي استهدفت منزلا في ميس الجبل.
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن طائرات إسرائيلية مقاتلة قصفت خلية تابعة لـ"حزب الله" في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات المدفعية التابعة للفرقة 91 رصدت الخلية في موقع استخدم في الأيام الأخيرة لإطلاق صواريخ على إسرائيل.

كما أعلن أن طائرات مقاتلة قصفت أيضا مستودع أسلحة تابعا لحزب الله في الناقورة، وأفاد بأن "انفجارات ثانوية وقعت عقب الغارة، مما يشير إلى تخزين ذخائر هناك".

وحسب المعلومات فإن الغارات الحربية التي استهدفت بلدة الناقورة دمرت منزلين، وتضررت منازل أخرى.

المصدر: RT

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