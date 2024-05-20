الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجموعة ومستودع أسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديوهات)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن طائرات إسرائيلية مقاتلة قصفت خلية تابعة لـ"حزب الله" في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات المدفعية التابعة للفرقة 91 رصدت الخلية في موقع استخدم في الأيام الأخيرة لإطلاق صواريخ على إسرائيل.

לפני זמן קצר חטיבת האש של אוגדה 91 זיהתה חוליית מחבלים של ארגון חיזבאללה במרחב מיס אל ג'בל, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את החולייה. חוליית המחבלים היו בעמדת שיגור ממנה זוהו שיגורים אל עבר הארץ בימים האחרונים>> pic.twitter.com/wuajODTpvq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 20, 2024

#بالفيديو: من مكان الغارة المعادية التي استهدفت حي #القندولي غرب بلدة #ميس_الجبل منذل قليل، حيث عملت فرق #الدفاع_المدني في جمعية #كشافة_الرسالة_الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والهيئة الصـ ـحية الاسلا.مية على نقل الاصابات ومسح المكان…💔💔#ميسيّاتpic.twitter.com/I2g4mZEEGT — Mhd Zahreddine (@mhd_zahreddine) May 20, 2024

‼️🇱🇧آثار الغارة التي استهدفت بلدة الناقورة*



معلومات عن إصابات في غارة ميس الجبل نترك باقي التفاصيل للمعنيين*

هذا الفيديو خاص بالناقورة… pic.twitter.com/2Lr9wlkoer — 🏴يا بقية الله🏴 (@jihanhodrog) May 20, 2024

كما أعلن أن طائرات مقاتلة قصفت أيضا مستودع أسلحة تابعا لحزب الله في الناقورة، وأفاد بأن "انفجارات ثانوية وقعت عقب الغارة، مما يشير إلى تخزين ذخائر هناك".

وحسب المعلومات فإن الغارات الحربية التي استهدفت بلدة الناقورة دمرت منزلين، وتضررت منازل أخرى.

الغارات الحربية التي استهدفت بلدة الناقورة دمرت منزلين، وتضررت منازل اخرى، ثم اغارت مسيرة على محيط المكان المستهدف . pic.twitter.com/Ydg7At0iv5 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) May 20, 2024

المصدر: RT