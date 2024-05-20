"واينت": مقتل 3 أشخاص بغارات إسرائيلية على الناقورة جنوب لبنان

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية التابعة للقوات الإسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

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وقال الموقع إن "3 إرهابيين قتلوا في الهجوم"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك، فيما أفادت مراسلتنا، بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على بلدة الناقورة دمرت منزلين، وألحقت أضرارا بمنازل أخرى، ثم أغارت مسيرة على محيط تواجد فريق من الدفاع المدني وأفيد عن إصابة أحد المدنيين صنفت إصابته بالمتوسطة تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.

كذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع الفائت أن العملية ضد حزب الله باتت وشيكة وهي مسألة وقت.

المصدر: RT+Ynet