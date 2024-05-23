إطلاق نحو 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى (فيديو)

أطلق اليوم نحو 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى والغربي، وقد أعلن "حزب الله" استهداف موقع إسرائيلي مستحدث بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القصف من جنوب لبنان استهدف وادي الحولة، مبينة أنه تم اعتراض عدد من الصواريخ دون وقوع إصابات.

המטח לעבר עמק החולה: כ-30 רקטות נורו מלבנון ובוצעו כמה יירוטים, לא דווח על נפגעים@rubih67pic.twitter.com/79LoWRyyvi — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2024

ودوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الجليل، تمتد من يارون وأفيفيم بالقرب من الحدود اللبنانية إلى أييليت هشاشار، التي تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات من الحدود.

צבע אדום (23/05/2024 11:50-11:51): איילת השחר, עלמה, ריחאנייה, אביבים, יראון, שדה אליעזר pic.twitter.com/4vNDY1rgke — צופר - צבע אדום (@tzevaadom_) May 23, 2024

وقالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت أيضا في عدة بلدات بينهما، بما في ذلك سدي إليعازر وألما وروهينة.

وأعلن "حزب الله" في بيان أنه "... في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو في كفردجال قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وفي السياق، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

المصدر: RT