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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله" (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول صناعة الوسائل القتالية في
"حزب الله"
محمد علي ناصر فران، مسؤول البنية التحتية لصناعة وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله"
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه اغتال محمد علي ناصر فران المسؤول عن صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "فران كان يعمل خلال السنوات الأخيرة على صناعة وسائل قتالية استراتيجية وفريدة لحزب الله، حيث تمت مهاجمة بعض البنى التحتية التي كان مسؤولا عنها في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "يشكل تحييده جزءا من نشاط جيش الدفاع وأجهزة الأمن الرامي لضرب قدرات حزب الله على التعاظم من خلال الأسلحة والوسائل القتالية المصممة لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الخميس سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 3 طلاب كان داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

وفي وقت لاحق نعى "حزب الله في بيان: "الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT

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