الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه اغتال محمد علي ناصر فران المسؤول عن صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "فران كان يعمل خلال السنوات الأخيرة على صناعة وسائل قتالية استراتيجية وفريدة لحزب الله، حيث تمت مهاجمة بعض البنى التحتية التي كان مسؤولا عنها في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "يشكل تحييده جزءا من نشاط جيش الدفاع وأجهزة الأمن الرامي لضرب قدرات حزب الله على التعاظم من خلال الأسلحة والوسائل القتالية المصممة لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

#عاجل المسؤول عن بنية تحتية لصناعة وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان: القضاء على مخرب بارز تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية*



هاجمت طائرة لجيش الدفاع في وقت سابق من اليوم وقضت على المخرب المدعو محمد علي ناصر فران، الذي كان مسؤولاً عن بنية تحتية لصناعة وسائل… pic.twitter.com/yBdfuI8hAU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2024

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الخميس سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 3 طلاب كان داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

وفي وقت لاحق نعى "حزب الله في بيان: "الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT