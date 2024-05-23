بالفيديو..اندلاع النيران بين مستوطنتي كريات شمونة وبيت هيلل إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

نشرت هيئة البث الإسرائيلية فيديو لاندلاع حريق ضخم بين مستوطنتي كريات شمونة وبيت هيلل إثر سقوط 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وأفاد موقع Ynet بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وبيت هليل وغوشيريم ومعيان باروخ وتل حاي وكفار جلعادي وجوشر وميان باروخ في الجليل.

وذكر أنه تم رصد خمس عمليات إطلاق ضمن الوابل الأول من الصواريخ باتجاه منطقة بيت هليل في إصبع الجليل، وسقط صاروخ واحد في منطقة تقاطع معيان باروخ.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين:

" استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30ظهر يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة".

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة".

المصدر: RT