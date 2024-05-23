رغم إهدار رونالدو الغريب للفرص بالجملة.. النصر ينجو من الهزيمة أمام الرياض (فيديو)

تعادل نادي النصر أمام مضيفه فريق الرياض (2-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع على هدفي نادي النصر كل من اللاعبين، البرتغالي أوتافيو، والسعودي مشاري فهد النمر، في الدقيقتين (25، 90) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية نادي الرياض كل من اللاعبين، الجامايكي أندريه غراي، والسعودي محمد صالح العقل، في الدقيقتين (26، 45) على الترتيب.

وأكمل نادي النصر المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد مدافعه الإسباني إيميريك لابورت.

بينما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، مسلسل إهدار الفرص السهلة، خلال هذه المباراة، حيث أضاع ثلاث فرص محققة للتسجيل.

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فرصة الأسطورة كريستيانو رونالدو!pic.twitter.com/UaFSNQyI2O — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 23, 2024

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وتعادل فريق النصر للمباراة الثانية على التوالي، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 79 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن المتصدر الهلال، الذي حسم اللقب لصالحه مبكرا، وتغلب على ضيفه فريق الطائي (3-1) اليوم في نفس التوقيت أيضا.

بينما يشغل نادي الرياض المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 32 نقطة.

المصدر: RT