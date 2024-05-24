لفك "النحس والحسد" بعد صيام رونالدو عن التهديف.. طلب مثير من نجم النصر قبل مواجهة الهلال

طالب النجم السابق لنادي النصر السعودي لكرة القدم، هاشم سرور، بسرعة جلب قارئ للقرآن بعد تراجع نتائج الفريق وصيام هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التهديف في الفترة الأخيرة.

ونجا نادي النصر من الهزيمة أمام مضيفه الرياض (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويتطلع نادي النصر للفوز بكأس الملك، على حساب الهلال، في النهائي الذي سيجمعهما نهاية الشهر الجاري، لإنقاذ موسمه بعد الخروج من دوري الأبطال، والاكتفاء بالمركز الثاني في الدوري السعودي خلف الهلال بالذات.

وقال سرور، عبر حسابه على منصة "X": "بخبرتي الطويلة في الملاعب والتي امتدت لسنين فإن ما يحدث لرونالدو (نجم النصر) وللاعبين أمر غير طبيعي".

وأضاف: "على المخلصين في النصر الإسراع بجلب من يقرأ القرآن عن العين (يقصد عين الحسد) التي أصابتهم".

وأوضح سرور: "ربما النصر يخسر الكأس، ويستمر صيام رونالدو عن التهديف".

بخبرتي التي عاشت معي في الملاعب سنين مايحصل لرونالدو وللاعبين امر غير طبيعي وعلى المخلصين في النصر الاسراع بجلب من يقراء القرآن عن (( العين )) التي اصابتهم

ربما النصر يخسر الكاس ويستمر صيام رونالدو عن التهدف والله اعلم ✋ pic.twitter.com/4c2EYJ33r0 — هاشم سرور (@Hashem_S6) May 24, 2024

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وواصل النجم المخضرم كستيانو رونالدو مسلسل إهدار الفرص السهلة بالجملة في آخر مباراتين، مفوتا حتى الآن، فرصة كسر رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي برصيد 34 هدفا.

ولكن لدى رونالدو فرصة ثمينة في كسر رقم حمد الله في المباراة ضد فريقه بالذات، في المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل، على ملعب "الأول بارك"، في ختام منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

المصدر: وسائل إعلام