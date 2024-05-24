 
مباشر

بعد كسب رونالدو "المعركة".. يوفنتوس يطعن في حكم "صاروخ ماديرا"

الرياضة

بعد كسب رونالدو
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlti

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الطعن في حكم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بعد فوزه رسميا في المعركة القانونية مع النادي بشأن الراتب.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن يوفنتوس سيعمل بشكل قانوني لتجنب دفع مبلغ 9.8 ملايين يورو رواتب متأخرة لرونالدو عن الموسم (2020-2021)، إضافة إلى الفوائد.

ويصر نادي "السيدة العجوز" على موقفه هذا بأن رونالدو ليس له الحق في الأموال المتنازع عليها، لأنه لم يتم توقيع أي عقود جديدة تتعلق بالتنازل عن الرواتب خلال جائحة كورونا، بينما حصل اللاعبون الآخرون الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات على مستحقاتهم.

ووافق لاعبو يوفنتوس على تأجيل رواتبهم لمدة 4 أشهر خلال الفترة من مارس 2020، وحتى أبريل 2021، حيث كان النادي يعاني ماليا، ولكن تم أيضا إبرام اتفاقيات فردية مع اللاعبين.

وزعم يوفنتوس أيضا أن رونالدو تنازل عن أمواله المستحقة عندما غادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2021.

وطالب رونالدو، الذي لعب في صفوف يوفنتوس 3 مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفضت المبلغ بنسبة 50%.

إقرأ المزيد
رغم إهدار رونالدو الغريب للفرص بالجملة.. النصر ينجو من الهزيمة أمام الرياض (فيديو)
رغم إهدار رونالدو الغريب للفرص بالجملة.. النصر ينجو من الهزيمة أمام الرياض (فيديو)
إقرأ المزيد
"سحر حمد الله".. رونالدو يهدر فرصة بطريقة غريبة (فيديو)

ووفقا لمجلة الأعمال الأمريكية "فوربس"، كان رونالدو، الرياضي الأعلى أجرا في العالم خلال عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.

وسبق أن أعلن يوفنتوس، الأكثر تتويجا في إيطاليا، في أكتوبر الماضي، عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023، التي امتدت حتى نهاية يونيو/حزيران.

وأمضى رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، 3 سنوات في تورينو بعد مغادرته ريال مدريد في 2018، وسجل خلالها 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس، وساهم مع "السيدة العجوز" في الفوز بلقبين في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز