بعد كسب رونالدو "المعركة".. يوفنتوس يطعن في حكم "صاروخ ماديرا"

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الطعن في حكم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بعد فوزه رسميا في المعركة القانونية مع النادي بشأن الراتب.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن يوفنتوس سيعمل بشكل قانوني لتجنب دفع مبلغ 9.8 ملايين يورو رواتب متأخرة لرونالدو عن الموسم (2020-2021)، إضافة إلى الفوائد.

⚪️⚫️🇵🇹 Juventus have decided to challenge the Cristiano Ronaldo ruling after he officially won his legal battle with the club over his wage dispute.



Juventus will work legally to avoid paying Cristiano around €9.8m plus interest. pic.twitter.com/MR8k9nugXI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024

ويصر نادي "السيدة العجوز" على موقفه هذا بأن رونالدو ليس له الحق في الأموال المتنازع عليها، لأنه لم يتم توقيع أي عقود جديدة تتعلق بالتنازل عن الرواتب خلال جائحة كورونا، بينما حصل اللاعبون الآخرون الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات على مستحقاتهم.

ووافق لاعبو يوفنتوس على تأجيل رواتبهم لمدة 4 أشهر خلال الفترة من مارس 2020، وحتى أبريل 2021، حيث كان النادي يعاني ماليا، ولكن تم أيضا إبرام اتفاقيات فردية مع اللاعبين.

وزعم يوفنتوس أيضا أن رونالدو تنازل عن أمواله المستحقة عندما غادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2021.

وطالب رونالدو، الذي لعب في صفوف يوفنتوس 3 مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفضت المبلغ بنسبة 50%.

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ووفقا لمجلة الأعمال الأمريكية "فوربس"، كان رونالدو، الرياضي الأعلى أجرا في العالم خلال عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.

وسبق أن أعلن يوفنتوس، الأكثر تتويجا في إيطاليا، في أكتوبر الماضي، عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023، التي امتدت حتى نهاية يونيو/حزيران.

وأمضى رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، 3 سنوات في تورينو بعد مغادرته ريال مدريد في 2018، وسجل خلالها 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس، وساهم مع "السيدة العجوز" في الفوز بلقبين في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

المصدر: وسائل إعلام