النصر ضيفا على الرياض اليوم.. الموعد والتشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفا على فريق الرياض، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيدير حكم الساحة السعودي، خالد الطريس، مباراة نادي الرياض وضيفه النصر، التي ستنطلق في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالعاصمة الرياض.

وسيبدأ البرازيلي أودير هيلمان (47 عاما) المدير الفني لنادي الرياض، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "العالمي":

بينما اختار البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما)، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية أمام مضيفه الرياض:

26- دافيد أوسبيا

2- سلطان الغنام

78- علي لاجامي

27- إيميريك لابورت

15- أليكس تيليس

17- عبد الله الخيبري

77- مارسيلو بروزوفيتش

25- أوتافيو مونتيرو

23- أيمن يحيى

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والرياض، في دوري "روشن" قد انتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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ويحتل النصر مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 78 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال، الذي حسم اللقب لصالحه مبكرا، ويستضيف فريق الطائي، اليوم في نفس التوقيت أيضا.

بينما يشغل نادي الرياض المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض وضيفه النصر اليوم:

متاح إمكانية متابعة أحداث مباراة النصر ومضيفه الرياض اليوم الخميس، عبر شاشة قناة "SSC Extra 1" بجودة عالية HD، وكذلك تقنية SD المتوفرة للبث الأرضي والمتاحة فقط داخل السعودية مجانا لبث مباريات الدوري.

المصدر: RT