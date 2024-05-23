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الجيش المصري يستخدم أسلحة روسية لاقتحام دفاعات العدو المفترض

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الجيش المصري يستخدم أسلحة روسية لاقتحام دفاعات العدو المفترض
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نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو يظهر مجموعة من الأسلحة الروسية الهجومية والدفاعية التي يقوم باستخدامها لاقتحام دفاعات العدو المفترض.

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وظهر في الفيديو مروحيات "كا - 52" التمساح، التي يستخدمها الجيش المصري في توفير الحماية الجوية للقوات المقاتلة على الأرض، بالإضافة إلى وسائل الدفاع الجوي الروسية.

ويستخدم الجنود المصريون في الفيديو منظومة الدفاع الجوي إيغلا إس، بالإضافة إلى منظومة شيلكا الروسية المطورة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع إدارة أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية، لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

المصدر: RT

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