"أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة".. الملك حمد بن عيسى يدعو بوتين لدعم مؤتمر سلام دولي في البحرين

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دعم مؤتمر سلام دولي في البحرين، معتبرا أن "لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا".

وفي تصريح خلال لقائه بوتين في العاصمة الروسية موسكو، قال ملك البحرين: "اعتبر هذا اليوم من أسعد الأيام التي تجمعتا بفخامتكم ونشكركم على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال.. وفي الواقع مضى وقت طويل ولم نزر موسكو الجميلة، وقد اشتقنا كثيرا لزيارتكم وزيارة الأصدقاء".

وأكد أن "الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية.. كذلك من أهم أهداف الزيارة هو إطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية".

وتوجه إلى بوتين قائلا: "أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة.. وقد كان هناك اتفاق تام بأن ندعو من قمة البحرين إلى مؤتمر دولي للسلام، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا والدول العالمية المؤثرة، لذا نأمل بإذن الله أن نتوفق في تحقيق هذا المؤتمر في البحرين".

وأضاف: "غزة إحدى النقاط المؤلمة بالنسبة لنا ونريد توقف هذه الحرب اليوم قبل غدا، حفاظا على الأبرياء الذين تأثروا كثيرا ونزحوا بمئات الآلاف وهم يتوهون في بلدهم طولها 40 كم وعرضها 12 كم، بينما القصف مستمر. نركز على كيفية مساعدة الأبرياء إنسانيا".

وأكد أن "الأخوة العرب تفهموا الموقف في القمة العربية ولأول مرة كان هناك إجماع وهذا أمر يفرحني شخصيا بأن المسؤولية للعام القادم أن أتبع مع أخواننا العرب أمور قضاياهم ولن نستغني عن دعمكم".

المصدر: RT