بوتين مستقبلا الملك حمد بن عيسى: مواقف روسيا والبحرين متقاربة إزاء العديد من القضايا الدولية

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضيفه ملك البحرين حمد بن عيسى، وأكد على أن مواقف روسيا والبحرين متقاربة إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.

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وقال بوتين مرحبا بضيفه البحريني: "أرحب بكم في روسيا، وقد التقينا في المرة الأخيرة عام 2016، لكننا كنا على اتصال طوال هذا الوقت. تواصلنا في المرة الأخيرة هاتفيا في مارس من هذا العام".

وأشار بوتين إلى أن روسيا والبحرين يحتفلان في العام المقبل بمرور 35 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال: "لقد أنجزنا الكثير خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، ولدينا قنوات اتصال جيدة من خلال وزارة الخارجية".

الملك حمد يدعو بوتين لدعم مؤتمر دولي للسلام:

من جانبه قال الملك حمد مخاطبا بوتين: اعتبر هذا اليوم من أسعد الأيام التي تجمعتا بفخامتكم ونشكركم على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال.. وفي الواقع مضى وقت طويل ولم نزر موسكو الجميلة، وقد اشتقنا كثيرا لزيارتكم وزيارة الأصدقاء.

وأكد الملك حمد أن "الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنانية.. كذلك من أهم أهداف الزيارة هو إطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية".

وأردف قائلا: أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة.. وقد كان هناك اتفاق تام بأن ندعو من قمة البحرين إلى مؤتمر دولي للسلام، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا والدول العالمية المؤثرة، لذا نأمل بإذن الله أن نتوفق في تحقيق هذا المؤتمر في البحرين".

الملك حمد يؤكد دعم بلاده تطبيع العلاقات مع إيران:

كذلك أعلن الملك حمد دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.

وقال: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".

الملك حمد يهنئ بوتين بفوزه بانتخابات الرئاسة:

كذلك هنأ الملك حمد بن عيسى الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وقال إن ذلك إنما يدل على "ثقة الشعب الروسي في قيادتكم الحكيمة"، وأشاد الملك بـ"النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمني الذي تشهده برغم الظروف الصعبة التي تنر بها ومنطقتنا كذلك".

وفي وقت سابق التقى ملك البحرين بحاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف وحاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف في مقر إقامته في موسكو ، وأكدا على عمق علاقات الصداقة بين روسيا والبحرين، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

كما استقبل ملك البحرين الشيخ طلعت تاج الدين مفتي روسيا، وأشاد بجهوده لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.

المصدر: RT