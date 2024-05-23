قديروف: التقيت أخي الأكبر ملك البحرين في موسكو (فيديو)

أعرب حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سعادته بلقائه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يزور موسكو بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب قديروف عبر منصة "X": "عقدت لقاء وديا للغاية مع أخي الأكبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفه، والوفد المرافق الذي يزور بلادنا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".

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وأضاف: "أعرب الملك البحريني عن ودية اللقاء معنا وعن احترامه وودّه للشعب الشيشاني، وأكد على وحدة الدين، مشيدا بعلاقات الأخوة والصادقة التي تربط بلدينا. كما أشاد بجهودنا التي تهدف إلى دعم المسلمين في روسيا".

وأكد قديروف أن روسيا تدعم المسلمين وحقوقهم بفضل النهج الرشيد للرئيس بوتين.

وشكر قديروف ملك البحرين على زيارته روسيا وأعرب عن سعادته لمستوى العلاقات بين روسيا والبحرين التي تحافظ على استمرارية هذه العلاقات بما يعزز التعاون بين البلدين.

ودعا قديروف العاهل البحريني لزيارة جمهورية الشيشان كما دعا الأخير قديروف لزيارة البحرين.

وفي وقت سابق التقى ملك البحرين بحاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، وأكدا على عمق علاقات الصداقة بين روسيا والبحرين، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

كما استقبل ملك البحرين في مقر إقامته في موسكو الشيخ طلعت تاج الدين مفتي روسيا، وأشاد بجهوده لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.

المصدر: RT