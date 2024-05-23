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ملك البحرين وحاكم تتارستان يؤكدان أهمية التعاون الروسي البحريني

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ملك البحرين وحاكم تتارستان يؤكدان أهمية التعاون الروسي البحريني
صفحة رئاسة تتارستان
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أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وحاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف عمق علاقات الصداقة بين روسيا والبحرين، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

وأشار الطرفان خلال لقائهما في موسكو إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والبحرين 30 ضعفا مقارنة بالعام الماضي حيث سجل 450 ألف دولار، وأشارا إلى مجموعة كبيرة من المنتجات الروسية التي يمكن توريدها إلى البحرين.

وجاء في بيان عن رئاسة تتارستان: "روسيا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع البحرين وتعتبرها بلادنا شريكا تجاريا واقتصاديا واستثماريا مهما لها في الشرق الأوسط".

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وشكر حاكم تتارستان الوفد البحريني على مشاركته في منتدى قازان الاقتصادي الدولي مؤخرا، ولفت إلى إسهام الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة فيه. 

وأشاد بإسهام الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين في عمل مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، ووصفه "بالصديق العزيز لتتارستان".

كما استقبل ملك البحرين في مقر إقامته في موسكو الشيخ طلعت تاج الدين مفتي روسيا، وأشاد بجهوده لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.

 من جانبه لفت تاج الدين إلى دور الملك البحريني في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين وبمبادراته لتعزيز مبادئ التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، وإشاعة السلام والتعايش الإنساني.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية، نوفوستي

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